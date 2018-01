Stallone é preso por algumas horas no aeroporto de Sydney O ator Sylvester Stallone disse que foi um equívoco o confisco artigos proibidos, considerados de contrabando, em sua bagagem no aeroporto de Sydney, neste sábado, 17. "Foi apenas um mal entendido", disse Stallone aos jornalistas na première do último e sexto filme da série que o tornou famoso, Rocky Balboa, que está em cartaz no Brasil. O ator Sylvester Stallone foi detido por algumas horas na última sexta-feira no aeroporto de Sydney. O chefe de investigações nacionais do Serviço Autraliano de Alfândega, não disse quais os itens da bagagem de Stallone foram encontrados durante a revista de rotina na última sexta-feira. "Após a verificação da bagagem por meio de raios-x, numerosos objetos proibidos foram encontrados e apreendidos pela alfândega", disse Janeczko à rede de TV Ten Network. "O senhor Stallone pode continuar sua visita ao país, enquanto prosseguimos com nossas investigações." O funcionário não deu mais detalhes. Stallone saiu do aeroporto horas depois que os outros passageiros do avião e deu alguns autógrafos para seus fãs, disse o canal de TV.