Stallone como técnico no filme 'Creed' está ainda melhor que boxeador

Rocky Balboa é melhor treinador do que foi como pugilista. As cenas de luta usam uma técnica nova, que coloca o público dentro do ringue. As imagens são mais próximas, tornando o duelo intenso, violento, espetacular. A utilização de boxeadores profissionais como Andre Ward, Gabriel Rosado (Leon) e Anthony Bellew (Conlan), nas cenas com Michael B. Jordan (Adonis Creed), torna as lutas dos primeiros Rocky brincadeira de criança.

Os fãs de Rocky vão se emocionar na cena em que Adonis Creed “troca golpes” com as imagens da luta entre seu pai e Rocky. A parceria com a HBO é outro toque de classe. Imagens, clipes, narração e comentários são feitos pelo canal que melhor produz eventos de boxe.

Os 40 anos de Rocky e o convívio com os melhores profissionais do boxe deram a Stallone o conhecimento de alguns detalhes pitorescos da nobre arte.

Um dos destaques é quando Balboa cutuca a nuca de Creed para indicar quantos dedos o médico lhe mostrava diante do olho fechado. Outro é a escolha de Creed em fazer suas lutas em Tijuana, centro do boxe no México.

Em Creed, Stallone usa situações de sucesso. A presença de uma mulher para dar força ao lutador em momentos difíceis, assim como fez sua mulher Adrian. O público inglês saudando Creed, após a luta com Conlan, fez lembrar do épico duelo com Ivan Drago em Rocky IV, quando os russos, em plena Guerra Fria, gritavam o nome do americano em um ginásio de Moscou.

Para 2017, está prevista a continuação para Creed. Rocky está doente. Os fãs esperam que o fim não seja como o de Han Solo, em Star Wars. Seria um nocaute! Mas aí basta ver os filmes antigos. Que venha Creed 2!

DICAS PARA ASSISTIR A ‘CREED’

1- Saber que a cidade de Tijuana é o berço do boxe no México

2- 17-0 significa que o pugilista possui 17 vitórias e zero derrotas

3- Apollo Creed morreu na luta contra o russo Ivan Drago, no filme Rocky IV

4- Rocky perdeu sua fortuna em Rocky V, quando seu cunhado Paulie assinou uma procuração para uma pessoa desonesta

5- Apollo foi campeão mundial dos pesos pesados. Adonis Johnson luta entre os meio-pesados

6- A escadaria em que Rocky Balboa e Adonis Johnson sobem no fim do filme é um local clássico da série