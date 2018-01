Stallone acusado de levar para Sydney substâncias proibidas O ator americano Sylvester Stallone será formalmente acusado na terça-feira, 13, em um tribunal de Sydney, de ter introduzido substâncias proibidas na Austrália em fevereiro, informou nesta segunda-feira a agência australiana AAP. O astro de 60 anos não estará presente ao julgamento e será representado por um advogado, segundo o porta-voz da Alfândega Australiana, Matt Wardell, que não revelou quais acusações exatas serão apresentadas contra o protagonista de Rambo. Stallone foi detido no aeroporto de Sydney em fevereiro depois da localização de substâncias proibidas em sua bagagem, supostamente anabolizantes. O ator tinha viajado à Austrália para a estréia de seu filme, Rocky Balboa. Funcionários da alfândega revistaram o quarto do ator no hotel Park Hyatt, assim como seu avião privado. Em seguida, autorizaram sua saída da Austrália.