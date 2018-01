'Spotlight' recebe prêmio de melhor filme no Critics' Choice Awards 2016

Os filmes Spotlight e Mad Max: Estrada da Fúria foram os grandes vencedores do Critic's Choice Awards, em Hollywood, premiação concedida pelos críticos da imprensa americana neste domingo, 17.

Como no Globo de Ouro, a premiação envolve cinema e televisão e passou a ser considerada nos últimos anos um possível termômetro do Oscar.

Spotlight - Segredos Revelados, que mostra a investigação dos repórteres do jornal Boston Globe para revelar um escândalo de padres pedófilos, venceu nas categorias melhor filme e melhor elenco.

Leonardo DiCaprio venceu na categoria melhor ator pelo filme O Regresso. Entre as atrizes, a vencedora foi Brie Larson por O Quarto de Jack. DiCaprio e Larson também venceram o Globo de Ouro e estão indicados ao Oscar.

O filme com o maior número de estatuetas no Critic's Choice, no entanto, foi Mad Max: Estrada da Fúria, que venceu em nove categorias, incluindo melhor filme de ação, de um total de 13 indicações.

A Grande Aposta, que narra em tom tragicômico a crise do mercado imobiliário nos Estados Unidos em 2008, recebeu o prêmio de melhor filme de comédia, enquanto Divertida Mente venceu na categoria filme de animação.

Entre as séries de TV, Mr. Robot venceu na categoria drama e Master of None levou o prêmio de melhor comédia.

Mr Robot também rendeu os prêmios de melhor ator para Rami Malek e ator coadjuvante para Christian Slater. Carrie Coon venceu entre as atrizes de séries dramáticas por seu papel em The Leftovers.

Nas categorias de interpretação das séries de comédia, Jeffrey Tambor foi o melhor ator por Transparent, enquanto Rachel Bloom venceu na categoria melhor atriz por Crazy ex-girlfriend.

Veja a lista completa com os vencedores:

Cinema

Melhor Filme

Spotlight - Segredos Revelados

Melhor Ator

Leonardo DiCaprio (O Regresso)

Melhor Atriz

Brie Larson (O Quarto de Jack)

Melhor Ator Coadjuvante

Sylvester Stallone (Creed: Nascido Para Lutar)

Melhor Atriz Coadjuvante

Alicia Vikander (A Garota Dinamarquesa)

Melhor Ator/Atriz Jovem

Jacob Tremblay (O Quarto de Jack)

Melhor Elenco

Spotlight - Segredos Revelados

Melhor Diretor

George Miller (Mad Max: Estrada da Fúria)

Melhor Roteiro Original

Josh Singer e Thomas McCarthy (Spotlight - Segredos Revelados)

Melhor Roteiro Adaptado

Charles Randolph e Adam McKay (A Grande Aposta)

Melhor Fotografia

O Regresso

Melhor Animação

Divertida Mente

Melhor Filme de Ação

Mad Max: Estrada da Fúria

Melhor Ator em Filme de Ação

Tom Hardy (Mad Max: Estrada da Fúria)

Melhor Atriz em Filme de Ação

Charlize Theron (Mad Max: Estrada da Fúria)

Melhor Comédia

A Grande Aposta

Melhor Ator em Filme Cômico

Christian Bale (A Grande Aposta)

Melhor Atriz em Filme Cômico

Amy Schumer (Descompensada)

Melhor Ficção Científica ou Filme de Terror

Ex_Machina: Instinto Artificial

Melhor Filme Estrangeiro

Filho de Saul

Melhor Documentário

Amy

Melhor Canção

"See You Again" (Velozes & Furiosos 7)

Melhor Trilha

Ennio Morricone (Os Oito Odiados)

Melhor Direção de Arte

Mad Max: Estrada da Fúria

Melhor Montagem

Mad Max: Estrada da Fúria

Melhor Figurino

Mad Max: Estrada da Fúria

Melhor Maquiagem e Penteado

Mad Max: Estrada da Fúria

Melhores Efeitos Visuais

Mad Max: Estrada da Fúria

Genius Award

Industrial Light & Magic

MVP Award

Amy Schumer

TV

Melhor Série Dramática

Mr. Robot

Melhor Ator em Série Dramática

Rami Malek (Mr. Robot)

Melhor Atriz em Série Dramática

Carrie Coon (The Leftovers)

Melhor Ator Coadjuvante em Série Dramática

Christian Slater (Mr. Robot)

Melhor Atriz Coadjuvante em Série Dramática

Constance Zimmer (UnREAL)

Melhor Participação Especial - Série Dramática

Margo Martindale (The Good Wife)

Melhor Série Cômica

Master of None

Melhor Ator em Série Cômica

Jeffrey Tambor (Transparent)

Melhor Atriz em Série Cômica

Rachel Bloom (Crazy Ex-Girlfriend)

Melhor Ator Coadjuvante em Série Cômica

Andre Braugher (Brooklyn Nine-Nine)

Melhor Atriz Coadjuvante em Série Cômica

Mayim Bialik (The Big Bang Theory)

Melhor Participação Especial - Série Cômica

Timothy Olyphant (The Grinder)

Melhor Telefilme ou Minissérie

Fargo

Melhor Ator - Telefilme ou Minissérie

Idris Elba (Luther)

Melhor Atriz - Telefilme ou Minissérie

Kirsten Dunst (Fargo)

Melhor Ator Coadjuvante em Telefilme ou Minissérie

Jesse Plemons (Fargo)

Melhor Atriz Coadjuvante em Telefilme ou Minissérie

Jean Smart (Fargo)

Melhor Série Animada

BoJack Horseman

Melhor Reality Show

The Voice

Melhor Talk Show

Last Week Tonight with John Oliver

Melhor Série Merecedora de Maratona (Popular)

Outlander