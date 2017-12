Spirit Awards divulga indicados ao prêmio dos independentes

Os filmes Precious e The Last Station lideram com cinco indicações a lista dos indicados ao Oscar do cinema independente, o Spirit Awards, divulgados nesta quarta, 2, em Los Angeles. Destacaram-se também entre os indicados o japonês Sin Nombre e o chileno La Nana.

Sin Nombre, do japonês Cary Fukunaga, conseguiu indicações de melhor filme, direção e fotografia com sua história de viagem pela América Central de uns jovens que querem entrar clandestinamente nos Estados Unidos.

La Nana, produção de origem chilena, obteve indicações de melhor filme estrangeiro, ao lado da francesa Un Prophète, da britânica An Education, da sueca Everlasting Moments e da coreana Mother.

Além de Sin Nombre, competem pelo prêmio de melhor filme Precious The Last Station, (500) Days of Summer e Amreeka. The Messenger obteve quatro indicações.

Os irmãos Ethan e Joel Coen entraram na disputa pelo Spirit de direção por A Serious Man, assim como James Gray, por Two Lovers, Lee Daniels por Precious e Michael Hoffman por The Last Station.

The Hurt Locker que conquistou os prêmios novaiorquinos Gotham do cinema independente, ficou fora do Spirit, pois competiu na edição passada.

Na categoria de melhor ator entraram Jeff Bridges por Crazy Heart e Colin Firth por A Single Man. Ambos estão também nas apostas pelo Oscar e disputarão o Spirit com Joseph Gordon-Levitt (500) Days of Summer, Souleymane Sy Savane por Goodbye Solo e Adam Scott por The Vicious Kind.

O prêmio de melhor atriz será disputado por Helen Mirren por The Last Station e Gabourey Sidibe por Precious como as favoritas, e ainda Maria Bello por Downloading Nancy, Nisreen Faour por Amreeka e Gwyneth Paltrow por Two Lovers.

A entrega da 25.ª edição do Spirit Awards acontecerá dois dias antes do Oscar, em 5 de março de 2010, em Los Angeles.