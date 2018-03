Spike Lee vai filmar musical da Broadway O diretor Spike Lee anunciou na quarta-feira que pretende filmar o musical de rock premiado com o Tony "Passing Strange", dizendo que quer documentar a produção da Broadway "para que ela possa ser vista por gerações e gerações". O espetáculo trata de um jovem negro que deixa sua vida de classe média em Los Angeles para viajar ao exterior à procura de identidade e liberdade artística. O autor e astro do musical, Stew --cujo nome real é Mark Stewart-- o descreve como "ficção autobiográfica". "Passing Strange" foi encenado primeiramente no Berkeley Repertory Theater, na Califórnia, em 2006, depois em Nova York, off-Broadway, em 2007, e, desde fevereiro, na Broadway. Spike Lee vai filmar a matinê e o espetáculo noturno de 19 de julho, além de outras duas apresentações feitas sem público para que as câmeras possam ter acesso ao palco. Ele disse, sem dar maiores detalhes, que pretende "fazer algumas coisas que ainda não foram experimentadas". Em coletiva de imprensa, o diretor comentou: "A história, a música, a atuação foram uma revelação". "Para mim, os músicos são os maiores artistas do mundo porque seus talentos vêm diretamente de Deus." Stew, que não se descreve como dramaturgo mas como músico de rock que fez uma peça, disse que é uma honra trabalhar com Spike Lee. "Durante dois anos de minha vida eu quis ser cineasta, mas não o fiz porque estar numa banda era mais fácil", disse Stew. "Gosto de todos os prêmios que recebemos, mas ganhar o prêmio Spike é o máximo." "Passing Strange" recebeu quatro indicações ao Tony este ano, e Stew recebeu o único Tony do espetáculo pelo melhor libreto de um musical. O espetáculo também foi premiado como melhor musical pelo Círculo de Críticos de Teatro de Nova York, os Drama Desk Awards e os Obie Awards. Spike Lee recebeu uma indicação ao Oscar de melhor roteiro original em 1990 por "Faça a Coisa Certa" e outra ao Oscar de melhor documentário, em 1998, por "4 Little Girls". Recentemente, o diretor se desentendeu na mídia com o veterano ator e diretor Clint Eastwood quando criticou os filmes de guerra deste "A Conquista da Honra" e "Cartas de Iwo Jima" por não reconheceram o papel dos soldados afro-americanos na 2a Guerra Mundial. Mas Eastwood disse que os negros eram segregados na 2a Guerra e recomendou a Lee: "Estude história e pare de falar demais." Quando, na quarta-feira, Stew brincou sobre a idéia de Eastwood ganhar um papel em "Passing Strange", Spike Lee respondeu: "Dirty Harry já está um tanto quanto passado."