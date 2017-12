Spike Lee vai dirigir filme sobre a vida de James Brown O cineasta Spike Lee assinou um contrato para fazer um filme sobre James Brown, o "padrinho do soul", que morreu esta semana aos 73 anos, afirmou na quarta-feira a Daily Variety. O projeto, autorizado, está sendo desenvolvido pela Paramount Pictures e por Brian Grazer, o produtor ganhador do Oscar por Uma Mente Brilhante, afirmou a publicação, acrescentando que a produção deve ter início em 2008. Brown morreu de insuficiência cardíaca na segunda-feira. O cantor de clássicos como Sex Machine e I Feel Good foi o inventor do funk, inspirou os movimentos de dança de Mick Jagger e Michael Jackson e ajudou a abrir caminho para o hip-hop. Nos últimos anos, filmes póstumos sobre os cantores Ray Charles e Johnny Cash conseguiram bons resultados nas bilheterias e no Oscar. A Daily Variety afirmou que Brown participou ativamente do desenvolvimento do projeto, além de garantir o acesso aos direitos autorais sobre suas músicas. "Assim como todo mundo, fiquei surpreso e triste ao saber que James Brown tinha morrido", disse Grazer, segundo a Daily Variety. "Como o conhecia bem, e depois de passar bastante tempo com ele e pesquisando sobre sua vida, não surpreende que ele tenha morrido no Natal. Ele foi um showman até o fim." O filme mais recente de Spike Lee, O Plano Perfeito, foi produzido por Grazer.