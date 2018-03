Spike Lee vai dirigir adaptação de musical da Broadway

O diretor norte-americano Spike Lee, conhecido por filmes como Faça a Coisa Certa (1989) e Malcolm X (1992), aderiu aos musicais e vai dirigir a versão cinematográfica do espetáculo da Broadway Passing Strange. Veja também: Spike Lee faz parceria com a Nokia para filme feito com celular O filme vai contar a história de dois músicos negros de Los Angeles, crescidos na classe média da metrópole norte-americana, que fazem uma viagem à Europa na tentativa de se tornarem famosos. Além disso, o diretor deve retornar, nos próximos meses, a Nova Orleans, para realizar um novo filme sobre o furacão Katrina. Em 2006, Lee já tinha dirigido uma minissérie para o canal de TV a cabo HBO, When the Levees Broke, que relatava a devastação deixada em 2005 pelo furacão, um dos cinco mais graves da história dos EUA.