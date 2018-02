Spike Lee lançará novo documentário sobre Michael Jackson

O disco Bad, um dos mais clássicos de Michael Jackson, aparece como o tema central do novo documentário do diretor Spike Lee, amigo pessoal do cantor e realizador do clipe póstumo de This Is It, informou a Sony Music nesta quarta-feira, 11.

O filme, que já se encontra em fase de pós-produção, chegará ao mercado com a intenção de celebrar o 25º aniversário deste álbum, marcado por alguns dos maiores sucessos do "rei do pop", caso de Bad, The Way You Make Me Feel, I Just Can't Stop Loving You, Dirty Diana, Smooth Criminal e Man In The Mirror.

"Sou mais que um admirador de Michael Jackson", declara Spike Lee na nota emitida pela Sony. "No projeto 'Bad' tenho a possibilidade de refletir a enorme importância deste álbum, as histórias que rodearam sua elaboração, os vídeos e própria turnê, que nunca tinha sido editada até hoje", acrescenta.

A elaboração do que foi o sétimo disco de estúdio de Michael Jackson e sua posterior turnê mundial deverão centrar este documentário, que ainda contará com gravações inéditas e mais de 40 entrevistas realizadas pelo próprio Spike Lee. Mariah Carey, Sheryl Crow, Kanye West e Cee Lo Green são alguns dos artistas que foram ouvidos pelo diretor.

Entre os entrevistados também estão diretores que levaram suas canções às telas, como Martin Scorsese (Bad) e Joe Pytka (The Way You Make Me Feel e Dirty Diana), assim como coreógrafos, músicos e outros colaboradores.

"Teremos imagens neste documentário que jamais foram assistidas por ninguém, um material gravado pelo próprio Michael", antecipou Lee em uma entrevista ao site Hollywood Reporter, a mesma em que revela que Jackson escreveu 60 demos de canções para o disco, embora só tenha usado 11 na lista final.

Terceiro álbum de Michael Jackson ao lado de Quincy Jones como produtor, Bad foi lançado originalmente no dia 31 de agosto de 1987. Com 45 milhões de cópias vendidas no mundo todo, o álbum teve cinco de suas canções no número 1 da lista Billboard, um recorde que permaneceu durante 25 anos e que foi batido recentemente pelo Teenage Dream (2010), de Katy Perry.

Além do documentário de Spike Lee, o aniversário de 25 anos do álbum ainda será marcado por outro lançamento: o "Bad 25", que chegará ao mercado a partir do dia 18 de setembro.

Este lançamento especial contará com três CDs, dois encartes de colecionador e um inédito DVD, que apresenta o show completo de Jackson no Wembley Stadium em 1988. Nesta ocasião, o rei do pop contou com um público de 72 mil espectadores, incluindo o príncipe Charles e a princesa Diana.

Os três discos de Bad 25 deverão reunir músicas originais remasterizada, material inédito gravado no estúdio privado de Michael Jackson (em Hayvenhurst), os primeiros ensaios das canções do álbum e de outras que não foram incluídas, assim como novos remixes feitos por DJs e produtores reconhecidos internacionalmente.