Spike Lee faz parceria com a Nokia para filme feito com celular O cineasta Spike Lee se juntou à Nokia para produzir um filme com imagens feitas a partir de celulares de pessoas comuns, no que ele chama de "democratização do cinema". O filme da Nokia Productions terá três atos. Uma "tarefa" para cada ato será anunciada na Internet e, a partir de então, as pessoas terão quatro semanas para cumpri-la. "Você está vendo em primeira mão a democratização do filme", disse Lee na quinta-feira, em um comunicado. "Aspirantes a cineasta não precisam mais frequentar a escola de cinema para fazer um ótimo trabalho. Com um simples telefone celular, quase todo mundo pode virar cineasta", completou. Lee foi indicado ao Oscar de melhor roteiro original por "Faça a Coisa Certa", em 1990, e de melhor documentário por "4 Little Girls", em 1998. O filme vai abordar a maneira como a música conta a história da humanidade. As pessoas podem enviar textos, músicas, vídeos ou imagens ao site www.nokiaproductions.com, desta quinta-feira até 21 de agosto, em períodos determinados. A Nokia vai escolher 25 obras que serão submetidas a uma votação online. As 10 mais votadas passam pela avaliação de Spike Lee, que escolherá a melhor para cada ato. Lee dirigirá o filme usando o site. A versão final, com as três melhores colaborações e outros conteúdos colaborativos, vai estrear no fim do ano em Los Angeles. (Reportagem de Michelle Nichols)