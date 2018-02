Spike Lee dirigirá remake do filme sul-coreano 'Oldboy'

SÃO PAULO - O estúdio de cinema Mandate Pictures informou através de um comunicado em seu site oficial que Spike Lee será mesmo o diretor do remake do aclamado filme coreano Oldboy.

Boatos sobre uma possível refilmagem borbulham na internet há algum tempo, e durante muito tempo acreditou-se que Steven Spielberg dirigiria a longa, com Will Smith no papel principal. Na tarde de hoje, no entanto, o estúdio encerrou a discussão e confirmou que Lee é quem estará atrás das câmeras na versão norte-americana de Oldboy.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Baseado em um mangá de mesmo nome, o filme conta a história de um homem mantido em reclusão durante 15 anos em um pequeno apartamento, sem saber o porquê. Uma vez solto, ele sai em busca de vingança em uma violenta jornada. O estúdio ainda fez nenhum comentário quanto ao elenco.