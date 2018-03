Spielberg vai dirigir 'Pirate Latitudes,' de Michael Crichton

LOS ANGELES (Hollywood Reporter) - É o time dos sonhos de qualquer garoto de 7 anos de idade: Steven Spielberg, Michael Crichton e David Koepp deixando os dinossauros de lado e passando a mostrar piratas saqueadores.

O estúdio DreamWorks comprou os direitos para o cinema do romance de ação e aventura "Pirate Latitudes," que Crichton escreveu pouco antes de sua morte, em novembro passado. Spielberg, que dirigiu as adaptações escritas por Koepp de "Parque dos Dinossauros" e "Mundo Perdido," de Crichton, vai produzir e possivelmente dirigir o filme.

Koepp foi contratado para escrever o roteiro do filme, adaptado do livro.

"Michael era um pesquisador minucioso e foi um dos escritores mais inovadores de nossa era," disse Koepp. "Ter tido a oportunidade de trabalhar com um de seus livros já foi um privilégio; poder fazê-lo com três parece um sonho."

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Latitudes," cuja história acontece em 1665, trata de um plano audacioso para entrar em Port Royal, uma das cidades mais ricas e notórias do mundo na época, e saquear um galeão espanhol repleto de tesouro. A editora HarperCollins vai publicar o livro, que o assistente de Crichton encontrou como manuscrito completo após a morte do escritor, em 24 de novembro.

Crichton e Spielberg também colaboraram no seriado médico "ER," que lançaram juntos em 1994 e teve vida longa na televisão.

"Michael Crichton foi um de nossos maiores contadores de histórias, alguém que ampliou nossa imaginação com seus livros, filmes e trabalhos para a televisão," disse Spielberg. "Com o seriado 'ER' e a série de filmes 'Jurassic Park', desfrutei uma das melhores parcerias de minha carreira. Agora, com 'Pirate Latitudes', eu e todos na DreamWorks temos a chance empolgante de levar esse novo livro de Michael Crichton às telas."

Formado em medicina pela Universidade de Harvard, Crichton durante 40 anos publicou romances que eram frutos de pesquisas meticulosas, em muitos casos tratando de tecnologia que sai do controle do homem. Doze de seus livros foram adaptados para o cinema, e ele também escreveu roteiros originais --entre outros, "Twister," "Runaway - Fora de Controle" e "Westworld - onde ninguém tem alma".

David Koepp já trabalhou também sobre os roteiros de "Guerra dos Mundos" e "Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal," de Steven Spielberg. No ano passado, escreveu e dirigiu "Ghost Town" para a DreamWorks.

Spielberg está concluindo "The Adventures of Tintin: The Secret of the Unicorn," para a Paramount e a Sony, antes de criar seu remake de "Meu Amigo Harvey" para a DreamWorks e a Fox.