Spielberg retorna a aventuras familiares em 'O Bom Gigante Amigo'

O diretor norte-americano Steven Spielberg está de volta aos filmes feitos com um olhar infantil em O Bom Gigante Amigo, adaptação cinematográfica do adorado livro do autor britânico Ronald Dahl.

A aventura acompanha a jovem Sophie, interpretada por Ruby Barnhill, que conhece um gigante, vivido pelo vencedor do Oscar Mark Rylance, que, ao contrário de seus colegas, não devora crianças.

Embora Spielberg tenha feito muitos filmes para a família em sua carreira premiada, também dirigiu dramas históricos como "O Resgate do Soldado Ryan" e "Lincoln".

"Eu não nadava nessa piscina infantil há muito tempo", disse Spielberg à Reuters na estreia da produção em Los Angeles na terça-feira, 21.

"Foi muito legal poder simplesmente deixar minha imaginação de rédea solta, sem ser contido por todos os preceitos da história e todas as verdades que você precisa contar quando tem um tema histórico. Então todos nós nos sentimos livres e felizes de voltar às nossas infâncias para contar esta estória."

O Bom Gigante Amigo, exibido pela primeira vez no Festival Internacional de Cinema de Cannes em maio, estreia mundialmente a partir de 30 de junho.