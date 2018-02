Spielberg planeja retorno a 'Jurassic Park'

Vinte anos depois que seus Velociraptors e Tiranossauros dominaram o Parque dos Dinossauros, o diretor Steven Spielberg alerta que os carnívoros estão voltando aos cinemas.

Spielberg disse ao público na convenção internacional Comic-Con, em San Diego, que está trabalhando em um novo filme Jurassic Park - O Parque dos Dinossauros, para delírio de uma multidão na feira da cultura pop.

"Temos uma história. Temos um roteirista trabalhando no roteiro, e acho que veremos um 'Jurassic 4' no futuro próximo, provavelmente em dois ou três anos", disse ele.

O primeiro Jurassic Park conquistou o público com seus dinossauros desenvolvidos através do DNA encontrado em fósseis. Os animais ficavam em um parque temático, mas os convidados, em vez de desvendarem as maravilhas da ciência, acabaram virando comida.

O filme arrecadou 915 milhões de dólares nos cinemas do mundo todo, e ganhou duas sequências.

Spielberg fez sua primeira aparição na Comic-Con este ano para mostrar ao público trechos de seu novo filme As Aventuras de Tintin, que foi dirigido por ele próprio e produzido pelo cineasta da série O Senhor dos Anéis, Peter Jackson.

O filme, que será lançado em dezembro deste ano, é baseado no desenho em quadrinho do artista belga Georges Remi, cujo pseudônimo era Herge, e conta a história de um jovem repórter e seu cão fiel em várias aventuras, resolvendo mistérios.