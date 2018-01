Spielberg passa para a frente das câmeras como tema de documentário

Steven Spielberg dirigiu dezenas de filmes premiados em uma carreira de 40 anos, mas quando se trata de virar as câmeras para si, acha a atenção bem desconfortável.

O diretor duas vezes vencedor do Oscar, que dirigiu filmes como A Lista de Schindler, Tubarão e O Resgate do Soldado Ryan, é assunto de um documentário do canal de TV HBO baseado em mais de 30 horas de entrevistas com Spielberg, sua família e seus amigos.

“É uma experiência muito interessante ser o assunto de um filme, quando eu passei minha carreira inteira buscando assuntos para meus filmes. E estar repentinamente no centro das atenções - para mim foi intimidador e assustador”, disse Spielberg a repórteres na terça-feira na pré-estreia do documentário em Los Angeles.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Spielberg, de 70 anos, disse que a diretora Susan Lacy fez com que se abrisse sobre o que lhe inspira para seus filmes, embora não seja uma assunto que gaste muita energia consigo mesmo.

“Eu não gasto muito tempo em qualquer tipo de autoanálise. De uma maneira, eu deixo meus filmes fazerem isto. E deixo vocês me entenderem através destes filmes.”

“Eu só gasto muito tempo buscando boas história e vou e as conto”, acrescentou.

O documentário também apresenta entrevistas com muitas pessoas que trabalharam com Spielberg ou foram influenciadas por seu trabalho, incluindo Tom Hanks, Oprah Winfrey, Harrison Ford, Leonardo DiCaprio, Martin Scorsese e Cate Blanchett.

Spielberg será exibido na HBO norte-americana em 7 de outubro. No Brasil, a exibição no canal pago será no dia 9 de outubro, às 22h.