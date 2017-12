Spielberg irá lançar suspense sobre a história da Guerra Fria

O estúdio DreamWorks afirmou que os próximos dois filmes do diretor Steven Spielberg serão lançados em 2015 e 2016, de acordo com um comunicado da Walt Disney nesta segunda-feira, 16.

Ainda sem título, o suspense da Guerra Fria estrelando Tom Hanks deve estrear em 16 de outubro de 2015 e reaproxima o ator e o diretor que já tinham colaborado no filme de guerra O Resgate do Soldado Ryan e no policial Prenda-me se For Capaz.

O suspense da Guerra Fria é baseado na história de James Donovan, o advogado que ajudou a negociar a libertação do piloto e espião norte-americano Gary Powers, cujo avião foi abatido sobre a ex-União Soviética em 1960. A versão mais recente do roteiro de Matt Charman é dos diretores Joel e Ethan Coen.

Já a versão de Spielberg para The BFG, baseado no livro de 1982 do autor britânico Roald Dahl, conhecido por A Fantástica Fábrica de Chocolate, está programado para 1º de julho de 2016.

The BFG trata de um gigante amigável que se aventura com uma menina e a rainha da Inglaterra para capturar gigantes maldosos que devoram humanos.

Os dois projetos são produzidos após Lincoln, drama histórico que rendeu o Oscar de melhor ator para Daniel Day-Lewis no papel título e uma indicação de melhor diretor a Spielberg em 2013.