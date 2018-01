Spielberg fará documentário sobre a reconstrução do WTC

O Science Channel disse nesta quinta-feira que Spielberg iria produzir o documentário em seis partes "Rebuilding Ground Zero" (Reconstruindo o Ground Zero), que estrearia em 2011.

O filme vai mostrar não apenas a parte de engenharia e construção do prédio de 541 metros, como também homenagear os que perderam a vida nos ataques com aviões de passageiros no 11 de setembro.

Também vai examinar o efeito na vida dos nova-iorquinos, disse o canal a cabo.

"O esforço de reconstrução no Ground Zero é uma história comovente de lembrança e renovação", disse o prefeito de Nova York, Michael Bloomberg, em um comunicado.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"O fato de que Steven Spielberg --um dos maiores cineastas de nosso tempo-- vai produzir um documentário sobre isso garante que a história seja mostrada para pessoas em todo o mundo por gerações".

O Science Channel disse que a série usaria 3D, câmeras de intervalo de tempo, técnicas de modelagem por computador e outros métodos de alta tecnologia para reviver a história.

O arranha-céu de vidro, anteriormente conhecido como "Torre da Liberdade", mas rebatizado de World Trade Center no ano passado, será o prédio mais alto dos Estados Unidos e a peça central do novo World Trade Center. O local também vai incluir um Museu Nacional e um Memorial do 11 de setembro.

Os esforços de reconstrução foram paralisados várias vezes depois de lutas legais com empresas de seguros, com o pessoal da segurança e projetistas e por não conseguir atrair locatários.

Um total de 2.752 pessoas morreu em 11 de setembro de 2001, quando sequestradores lançaram dois aviões contra as Torres Gêmeas do WTC no bairro financeiro de Nova York.

O trabalho na Torre da Liberdade começou oficialmente no fim de 2006 e deve ser completado em 2013.

(Reportagem de Jill Serjeant)