Spielberg e Peter Jackson unem forças para promover Tintín nos EUA

San Diego (EUA.), 22 jul (EFE).- Os cineastas Steven Spielberg e Peter Jackson uniram suas forças nesta sexta-feira para atrair a atenção dos fãs de história em quadrinhos nos Estados Unidos em direção às histórias de Tintim, um personagem pouco popular no país que estrelará uma nova saga cinematográfica.

Os dois participaram da feira internacional Comic-Con de San Diego, no sul da Califórnia, onde mostraram alguns vídeos das primeiras sequências do filme As Aventuras de Tintim: O Segredo do Unicórnio rodado com tecnologia performance capture e em 3D, mesmo sistema utilizado em Avatar.

Spielberg, estreante no evento, foi recebido com entusiasmo por uma audiência que permaneceu por algumas horas na fila para poder assistir à apresentação e recebeu o prêmio Inkspot por sua contribuição à cultura pop.

A primeira atitude de Spielberg foi perguntar ao público quantos tinham lido alguma história de Tintín e a resposta evidenciou a falta de admiradores que o personagem tem no país.

O próprio Spielberg admitiu que não conhecia o repórter criado pelo belga Hergé até 1981, quando encontrou uma revista em francês e se deu conta que as histórias eram um pouco parecidas com "Caçadores da Arca Perdida", filme que deu início à saga de Indiana Jones.

O diretor conseguiu os direitos para levar Tintim a Hollywood na mesma época, mas o projeto não foi levado à frente. Há seis anos, o desenvolvimento da tecnologia cinematográfica fez Spielberg reconsiderar a decisão e buscar a colaboração de Peter Jackson.

"Era um grande fã de Tintim antes mesmo que soubesse ler", comentou Jackson, responsável pela trilogia O Senhor dos Anéis e um dos cineastas que melhor domina os efeitos digitais e as técnicas de captura de movimentos para fazer filmes.

Spielberg disse que sua colaboração com Jackson era "como trabalhar com um irmão" e a comparou com a parceria mantém com seu "melhor amigo, George Lucas".

A resposta do mercado americano, onde se arrecada a maior parte da bilheteria das grandes produções, marcará o futuro da saga de Tintim que, ao contrário do que costuma ocorrer com as superproduções de Hollywood, chegará com atraso aos EUA e Canadá.

O filme poderá ser visto apenas a partir do dia 22 de dezembro, quase dois meses depois de sua estreia internacional. EFE