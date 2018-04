Spielberg é o primeiro diretor a arrecadar US$10 bi em bilheteria

O norte-americano Steven Spielberg tornou-se o primeiro diretor cinematográfico a arrecadar um total de US$ 10,1 bilhões com produtos de sua obra, informaram jornais locais.

Spielberg atingiu o feito por conta da bilheteria de seu último lançamento, Jogador Nº1, que juntou US$ 475 milhões. No entanto, o longa-metragem que lhe rendeu mais receita até então foi Jurassic Park, com um total de US$ 983,8 milhões.

Outros longas que se destacaram em arrecadação foram Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal, com US$ 786,6 milhões, e E.T. - O Extraterrestre, com US$ 717 milhões. Atrás de Spielberg, estão Peter Jackson (US$ 6,5 bilhões) e Michael Bay (US$ 6,4 bilhões). A lista também inclui nomes como Christopher Nolan (US$ 4,9 bilhões) e Tim Burton (US$ 4 bilhões).