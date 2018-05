Spielberg e criador de 'Lost', J. J. Abrams, lançam 'Super 8'

LONDRES - O criador da série de televisão Lost, J.J. Abrams, e o diretor e produtor Steven Spielberg trabalharam juntos na criação do filme Super 8, um longa-metragem de aventura inspirado no cinema dos anos 70 e 80 que está prestes a entrar em cartaz em todo o mundo.

Abrams, que escreveu e dirigiu o filme, explicou à Agência Efe em entrevista em Londres como Spielberg, produtor de Super 8 e autor de títulos como Os Goonies e E.T., colaborou estreitamente no desenvolvimento da história, seleção dos atores e na pós-produção do filme que vai estrear nos próximos dias na Austrália e nos Estados Unidos e chega ao Brasil em agosto.

Super 8 é ambientado no final da década de 70 e conta a história de um grupo de seis crianças moradoras de um pequeno povoado de Ohio (EUA) que testemunham um acidente de trem enquanto rodam um filme de zumbis.

Pouco depois do fato começam a ocorrer no povoado uma série de desaparecimentos misteriosos e episódios estranhos que atormentam a população e com os quais as seis crianças terão de lidar.

"É difícil não comparar este filme com Os Goonies e outros sobre um grupo de crianças do início dos anos 80", assinalou o diretor, quem explicou que, além das influências cinematográficas de Super 8, o roteiro do filme tem elementos autobiográficos.

"Queria contar uma história sobre esse momento da minha vida em que também fazia filmes em Super 8. Pensei que seria divertido, decidi chamar Spielberg, que fazia o mesmo quando criança, e rapidamente disse que sim", afirmou Abrams.

O formato em 8 milímetros popularizou-se no final dos anos 60 entre os criadores de filmes de baixo custo, apesar de inicialmente esse tipo de equipamento ser destinado a uso doméstico.

Na nova obra de Abrams, a rodagem feita pelo grupo de crianças e os episódios fantásticos se alternam, envolvendo os dois protagonistas, Joe, interpretado pelo ator Joel Courtney, e Alice (Elle Fanning).

Esta jovem atriz estreou com apenas dois anos de idade, em 2001, no filme Meu nome é Sam, e participou desde então de inúmeros filmes, entre eles Babel, do diretor mexicano Alejandro González Iñárritu.

"O filme aborda as relações familiares e de amizade. Meu personagem tem um pai que não é precisamente maravilhoso, e não tem mãe, portanto, quando os meninos pedem que participe do filme de zumbis, ela vê a situação como uma válvula de escape", assinalou Fanning à Efe.

O personagem de Joe acaba de perder a mãe em um acidente, e a convivência com seu pai (Kyle Chandler) está longe de ser perfeita, por isso que também busca refúgio no filme em Super 8 que é dirigido pelo seu amigo Charles (Riley Griffiths).

A história de zumbis rodada pelas crianças se transforma em um relato autônomo dentro do filme de Abrams, quem confessou sentir-se mais identificado com Joe, o protagonista de Super 8, do que com Charles, o diretor do filme obsessivo com a produção de seu filme.

"Charles é um diretor muito seguro de si mesmo, e eu não era assim quando criança. Sentia-me um pouco mais como Joe, era mais calado", contou Abrams.

"Participar de Super 8 é a experiência mais divertida que fiz em minha vida", afirmou Courtney, do alto de seus 15 anos, que coincidiu com os demais atores do grupo de que conhecer Spielberg e Abrams "foi incrível".