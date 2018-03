Spielberg e Bigelow são indicados a prêmio da Liga dos Diretores

Affleck, de 40 anos, está sendo indicado pela primeira vez, por seu trabalho em "Argo", thriller sobre reféns americanos no Irã no qual ele também atua. Os veteranos Bigelow e Spielberg, norte-americanos, fazem companhia na lista ao taiwanês Lee e ao britânico Hooper.

As indicações da Liga dos Diretores costumam servir de prévia para os indicados e vencedores do Oscar. O prêmio de melhor filme da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas também costuma ser concedido ao filme feito pelo ganhador do Oscar de direção.

O ganhador do prêmio de direção de longa-metragem da Liga dos Diretores será divulgado em um jantar em 2 de fevereiro em Los Angeles, sob o comando de Kelsey Grammer. A cerimônia do Oscar acontece três semanas depois.

(Reportagem de Piya Sinha-Roy)