Spielberg diz que já pensa em novo 'Indiana Jones'

O cineasta americano Steven Spielberg afirmou que já pensa no próximo filme sobre o aventureiro Indiana Jones, segundo entrevista publicada nesta segunda-feira, 13, no jornal russo "Moskovski Komsomlets". "Estamos considerando essa ideia. Há muito que falamos sobre uma quinta parte. Estamos pensando como modelá-la na prática", afirmou o diretor, de 62 anos.

Spielberg, que em 2008 lançou "Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal", protagonizado por Harrison Ford e Shia LeBeouf, disse que "a filmagem de um novo filme sobre as aventuras de Indiana Jones é totalmente possível".

"Acreditem, se decidimos rodá-lo, não vamos esperar outros 20 anos. Por que não (filmar uma nova aventura)? Harrison está em ótima forma física e, como antes, ele mesmo faz muitos dos truques", disse.

O diretor de filmes como "A Lista de Schindler" e "O Resgate do Soldado Ryan" admite que "a ideia original era contar a história de Indiana Jones numa trilogia". Contudo, conta que "em encontros com jornalistas e espectadores, sempre perguntavam 'Quando haverá uma continuação?'". "E, você sabe, comecei a pensar nela. No fim, cedi e decidi rodar uma quarta parte", revela Spielberg.

Spielberg contou que, logo em seguida, Harrison Ford, de 65 anos, aceitou protagonizar "Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal". Mas, segundo o cineasta, foi difícil conciliar o projeto com a agenda do diretor, produtor e roteirista George Lucas.

"Não posso mentir que fico muito feliz pelo filme ter sido um dos mais vistos de 2008", declarou o cineasta.