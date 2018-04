Spielberg diz que é hora de uma mulher interpretar Indiana Jones

O diretor Steven Spielberg acredita que chegou o momento de seu icônico personagem do filme Indiana Jones ser interpretado por uma mulher, segundo revelou ao jornal britânico The Sun.

Em uma entrevista divulgada por esse jornal, Spielberg admitiu que escolher em um futuro uma atriz para encarnar o papel principal da popular saga "não agradaria" seus seguidores, mas considerou que o legendário explorador "deve adotar uma forma diferente".

Se fosse uma mulher, "seria preciso mudar o nome de Jones para Joan. E não teria nada de errado com isso", opinou.

Nos quatro filmes de Indiana Jones, o papel do herói foi interpretado pelo ator americano Harrison Ford, que já tem 75 anos, e que voltará a interpretar o arqueólogo em um novo filme que começará a rodar em abril de 2019.

Spielberg, de 71 anos, é um dos poucos diretores de Hollywood que respaldou com firmeza o movimento "Time's Up", que luta pela igualdade de gênero na indústria cinematográfica.

Segundo apontou ao citado jornal, sua mãe, Leah, que morreu em 2017 aos 97 anos, o educou praticamente sozinha, junto com as suas três irmãs, pois quase não viam o pai, o engenheiro Arnold, que segue vivo com 101 anos.

O veterano e premiado diretor, casado com a atriz Kate Capshaw desde 1991 - após se conhecerem na rodagem do segundo filme de Indiana Jones, em 1984 -, lembrou que sua mãe "era uma mulher forte, tinha uma voz e opiniões muito sólidas".

"Tive a sorte de ter sido influenciado por mulheres, muitas das quais amei loucamente, como minha mãe e minha esposa", apontou o cineasta, que planeja estrear o quinto filme da saga em julho de 2020.

O diretor também apontou que esse filme "será o último de Indiana Jones para Harrison Ford".

"Estou bastante seguro, mas sem dúvida continuará após isso", comentou, para acrescentar que será então quando irá decidir se terá como protagonista "Joan" ao invés de "Jones".

Spielberg defende há anos também que tantos atores como atrizes devem receber salários iguais.

O último filme do diretor é Jogador N.°1, que conta como protagonistas com os jovens Olivia Cooke e Tye Sheridan.

Spielberg remarcou que nesse filme, que foi rodado na cidade inglesa de Birmingham, "todo mundo foi pago de maneira equitativa. E em The Post - A Guerra Secreta, Tom Hanks e Meryl Streep também receberam exatamente o mesmo salário".

Spielberg, diretor de sucessos de bilheteira como E.T., Tubarão, Jurassic Park e O Resgate do Soldado Ryan e produtor de mais de 80 filmes, admitiu durante essa entrevista que é "viciado em trabalho".