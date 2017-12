Spielberg confirma Shia LaBeouf em <i>Indiana Jones</i> O jovem Shia LaBeouf fará parte do próximo filme que conta as aventuras de Indiana Jones. A confirmação foi feita nesta sexta-feira pelo prestigiado diretor do filme, Steven Spielberg, e o produtor, George Lucas, no site oficial www.indianajones.com. "Estamos encantados de convidar Shia para fazer parte da família de ´Indy´", afirma o diretor da saga que completou 25 anos. LaBeouf ainda é um total desconhecido para o grande público, mas essa situação deve mudar, já que o ator participa também do filme "Transformers", uma das grandes estréias do ano. O nome de LaBeouf na seqüência era tratado como segredo pelos produtores da saga, mas rumores nos foros de internet dedicados ao novo capítulo de Indiana Jones já davam conta da escalação do jovem ator. O próprio LaBeouf reconheceu no comunicado que aguardava um convite. "Esperava que os rumores se tornassem realidade, portanto não posso estar mais contente", disse. Na continuação, Harrison Ford volta à pele do popular Indiana Jones ao lado da australiana Cate Blanchett, a principal atriz no filme. Também se espera a confirmação de Sean Connery como o pai de Indiana Jones, papel que já viveu em A Última Cruzada (1989). O lançamento do filme está marcado para o dia 22 de maio de 2008.