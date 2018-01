Spielberg bate recorde de indicações ao Oscar na categoria de melhor filme

Steven Spierlberg bateu o recorde de indicações obtidas por um indivíduo na categoria de melhor filme, ou seja, como produtor, com nove, informou nesta quinta-feira, 14, a Academia de Hollywood.

Spielberg foi candidato por E.T. O Extra-Terrestre (1982), A Cor Púrpura (1985), A Lista de Schindler (1993), O Resgate do Soldado Ryan (1998), Munique (2005), Cartas de Iwo Jima (2006), Cavalo de Guerra (2011) e Lincoln (2012) e na próxima edição do Oscar por Ponte dos Espiões (2015).

Nas categorias de interpretação são oito os atores candidatos pela primeira vez: Bryan Cranston, Tom Hardy, Mark Rylance, Brie Larsson, Charlotte Rampling, Jennifer Jason-Leigh, Rachel McAdams e Alicia Vikander.

Também há cinco nomes que já ganharam o Oscar: Eddie Redmayne, Christian Bale, Cate Blanchett, Jennifer Lawrence e Kate Winslet. No caso de Lawrence é, aos 25 anos, a artista mais jovem a somar quatro indicações em sua carreira.

Sylvester Stallone volta a conseguir uma indicação como ator após Rocky - O Lutador (1976). É o sexto ator na história indicado pelo mesmo papel em dois filmes diferentes.

Além disso, Roger Deakins tem o recorde de indicações para uma pessoa viva na categoria de melhor fotografia, com 13. O recorde geral é de Charles B. Lang e Leon Shamroy, com 18 cada um.

Sandy Powell é a pessoa viva com mais indicações a melhor figurino, com 12. No geral Edith Head vence, com 35.

John Williams continua sendo o rei. Hoje aumentou seu recorde de indicações total para 50 (45 delas de melhor trilha sonora) e só é superado por Walt Disney como a pessoa com o maior número de indicações na história, com 59.

Por último, Divertida Mente é o filme de animação que conseguiu uma indicação de melhor roteiro original.