Spielberg admite decepção com Indiana Jones dirigido por Lucas

LOS ANGELES (EFE) - O diretor Steven Spielberg reconheceu que a trama do último filme de Indiana Jones idealizada por George Lucas nunca o convenceu, mas seguiu adiante com o projeto por sua amizade com o criador de Guerra nas Estrelas, segundo publicou nesta quarta-feira a revista Empire.

Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal, a quarta parte da saga, estreou em 2008, quase 20 anos depois que sua predecessora, Indiana Jones e a Última Cruzada (1989), rodeada por uma grande expectativa que se transformou em decepção para muitos fãs e vários críticos.

O filme levou o personagem, acostumado a lidar com artefatos antigos associados com episódios históricos, religiosos ou de magia negra, a viver um episódio sobre seres extradimensionais com aspecto de extraterrestres mais próximo à ficção científica. "Estou muito contente com o filme", explicou Spielberg que, no entanto, fez algumas ressalvas.

"Entendo as pessoas que não gostaram da trama porque eu também não gostei. George e eu tivemos grandes discussões sobre a trama. Eu não queria que estas coisas fossem nem aliens nem seres extradimensionais, mas sou leal a meu melhor amigo", comentou o diretor.

Spielberg frisou que todas as histórias de Indiana Jones foram obra de George Lucas. "Quando escreve uma na qual ele acredita, mesmo que eu não acredite nela, vou realizar o filme da forma que ele imaginou", disse o cineasta que assumiu a responsabilidade por alguns elementos do filme, como a sequência na qual o protagonista se protege de uma explosão atômica em uma geladeira.

"Não joguem a culpa nele (George). Essa foi a minha ideia tola", comentou. Spielberg confirmou que Lucas está trabalhando em uma quinta parte de Indiana Jones, mas ainda não tem o roteiro.

"Deixarei que George crie uma boa história", afirmou o diretor de E.T. - O Extraterrestre (1982) que reiterou sua confiança em estrear um novo filme da saga Parque de Dinossauros em dois anos.

"O roteiro está sendo escrito agora. Temos uma história melhor para a quarta parte que a que tínhamos para a terceira", revelou.