Spielberg adia indefinidamente ficção científica 'Robopocalypse'

A Disney não deu uma razão para o adiamento, mas uma fonte com conhecimento do filme disse que o diretor estava insatisfeito com o roteiro e as estimativas de orçamento de produção.

O filme de ficção científica deveria começar a ser produzido entre março e junho deste ano e ser lançado em abril de 2014. Nenhuma data nova foi anunciada.

"Robopocalypse" é baseado no romance futurista de Daniel H. Wilson sobre uma guerra entre humanos e robôs com intenção de destruí-los.

"É sobre as consequências da criação de tecnologias que tornam a nossa vida mais fácil, e o que acontece quando essa tecnologia se torna mais inteligente do que nós", disse Spielberg à estrela de seu filme "Cavalo de Guerra" Tom Hiddleston, em uma entrevista no início de 2012 para a Time Out Film.

O roteiro, que está sendo escrito pelo escritor e diretor de "O Segredo da Cabana", Drew Goddard, não estava "saindo como Steven queria", de acordo com a fonte.

O porta-voz do estúdio da Disney Paul Roeder não fez nenhum comentário.

O filme estava programado para contar com Anne Hathaway e Chris Hemsworth no elenco, de acordo com o site de cinemas imdb.com.

As estimativas para "Robopocalypse" giravam torno de 160 milhões de dólares, acima do que Spielberg esperava, disse a fonte.

Spielberg, cujo mais recente filme, "Lincoln", arrecadou mais de 200 milhões de dólares nas bilheterias norte-americanos, está contemplando outros projetos não anunciados.