'Spectre' é o nome do novo filme de James Bond

Spectre é o título do novo filme de James Bond. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, 4, pelo diretor Sam Mendes. O elenco também foi revelado no evento realizado no Pinewood Studios, em Londres. Daniel Craig permanece como 007. Ralph Fiennes, Naomi Harris, Ben Whishaw e Rory Kinnear retornam aos papéis que interpretaram no longa anterior, Operação Skyfall.

Christoph Waltz, vencedor do Oscar por Bastardos Inglórios, é o destaque entre as novas adesões. Ele interpretará Franz Oberhauser, personagem que deve ser o vilão da história. Léa Seydoux (Azul é a Cor Mais Quente) e Monica Bellucci (Malena) são as novas Bond Girls. Também foram anunciados no elenco Dave Bautista (Guardiões da Galáxia) e Andrew Scott (O Resgate do Soldado Ryan).

De acordo com a sinopse oficial, Spectre mostrará Bond procurando pistas sobre a organização, enquanto M (Fiennes) tenta obter força política para manter o Serviço Secreto inglês de pé. As filmagens começam na próxima segunda-feira, 8. A estreia internacional está prevista para 6 de novembro de 2015.