Sotaque internacional prevalece em festival de filmes de NY

NOVA YORK, 12 de agosto (Hollywood Reporter) - Os filmes estrangeiros vão predominar na lista do Festival de Filmes de Nova York, segundo foi anunciado na terça-feira.

O festival, que terá abertura em 25 de setembro, vai apresentar diretores europeus tais como Michael Haneke ("A Fita Branca"), Alain Resnais (que abrirá o festival com seu "Les Herbes Folles"), Pedro Almodóvar ("Los Abrazos Rotos") e Claire Denis ("Matériel Blanc"). Apenas dois diretores norte-americanos irão se apresentar no evento.

"Há dois anos, nós tínhamos os irmãos Coen, Wes Anderson, Julian Schnabel, Noah Baumbach e Sidney Lumet", disse Richard Pena, diretor do comitê de seleção da Sociedade do Filme do Lincoln Center. "No ano passado, havia pouco, e este ano há menos ainda."

Apesar de ser, no mínimo, um reflexo da redução do mercado de filmes, Pena disse que enxerga isso mais como uma fase passageira do que uma nova realidade.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Eu penso que nós estamos em um daqueles anos entre dois extremos, quando um número de filmes está sendo preparado", disse. E acrescentou que há "filmes de Hollywood que nós estamos esperando para ver, que não estão prontos no momento".