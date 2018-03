Sorrentino lança trailer de filme sobre Silvio Berlusconi; veja

Foi divulgado na quinta-feira, 29, o trailer do filme do vencedor do Oscar Paolo Sorrentino sobre o ex-primeiro-ministro da Itália Silvio Berlusconi, cuja primeira parte estreará nos cinemas do país em 24 de abril.

Loro narra a vida de um dos personagens mais controversos e polarizadores da política italiana, que é interpretado por Toni Servillo.

No trailer divulgado nesta quinta, apenas em italiano, é possível ouvir o personagem de Berlusconi cantando a música Malafemmena, enquanto são exibidas imagens de reuniões, festas e outras pessoas que escutam a canção quase em estado de adoração.

A segunda parte do longa, Loro 2, deve estrear na Itália em 10 de maio. No fim do ano passado, o ex-premier disse que esperava que o filme de Sorrentino não fosse uma "agressão política".

++ ‘Loro’: Berlusconi sob as lentes de Sorrentino

Vencedor do Oscar de melhor filme estrangeiro em 2014 por A Grande Beleza, o cineasta já havia feito um longa sobre outra figura marcante da política italiana, o ex-primeiro-ministro Giulio Andreotti (1919-203), também interpretado por Servillo em Il Divo.