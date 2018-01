Sophia Loren posa para Calendário da Pirelli, mas não nua Sophia Loren será a capa do famoso Calendário da Pirelli em 2007, mas não posará nua, como informou na terça-feira a revista italiana Gente, e sim com um vestido preto, segundo o agente da atriz, Carlo Giusti. Giusti desmentiu a informação da Gente, que assegura em sua edição desta semana que a atriz de 71 anos vai posar para o calendário, famoso por apresentar fotos sensuais de mulheres famosas, usando apenas brincos de brilhantes. "Quem permitiu a divulgação de uma coisa desse tipo?", disse Giusti à imprensa, ameaçando recorrer aos tribunais. O agente revelou que Sophia aparecerá no calendário, mas com "um magnífico vestido de noite" do estilista Giorgio Armani. A notícia do suposto nu da atriz tinha gerado reações de todo tipo no mundo do espetáculo italiano. Durante sua carreira, Sophia Loren só fez um nu (da cintura para cima) na filmagem de Duas Noites com Cleópatra, seu filme de estréia, na década de 50.