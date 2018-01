Sophia Loren pode posar nua para Calendário da Pirelli Do alto dos seus 71 anos, a diva Sophia Loren pode posar nua para o Calendário Pirelli 2007. A informação, divulgada na edição da revista italiana Gente que chega às bancas na quarta-feira, afirma que outras atrizes também devem participar do calendário. Sophia, ainda com o corpo escultural que a tornou musa do cinema italiano, se recupera de um tratamento desintoxicante, explica a revista Gente, e deverá fazer sua estréia tardia no calendário. Neste ano, o calendário mais famoso do mundo comemorou 40 anos de existência com a mostra 1964-2006 Pirelli Calendar, que começou em abril e ficou em cartaz na Berlinische Galerie, em Berlim, até 18 de junho. A mostra exibiu imagens sensuais de 120 belas mulheres, tiradas por fotógrafos consagrados, entre elas Naomi Campbell, Eva Herzigova, Cindy Crawford, Kate Moss, Jennifer Lopez e a top brasileira Gisele Bündchen.