Sophia Loren irá à estréia de filme brasileiro na Austrália A atriz italiana Sophia Loren, ícone do cinema, participará na Austrália da pré-estréia mundial do filme Amore Storie, dirigido por Aurélio Grimaldi, uma produção ítalo-brasileira que conta a história de amor entre Anita e Giuseppe Garibaldi, e que abrirá oficialmente o Australian Film Festival no dia primeiro de junho. O longa, na verdade, concentra-se sobre a trajetória de Anita (interpretada por Milena Toscano), desde o seu primeiro casamento com um sapateiro, até o encontro com Garibaldi (o italiano Maurizio Aurelio), culminando com a Revolução Farroupilha. O elenco ainda conta com o ator italiano Nicola Siri, conhecido do público brasileiro como padre Pedro da novela global Mulheres Apaixonadas. A presença de Sophia no evento foi confirmada pela imprensa, após uma série de negociações com o agente da atriz, Giovanni Albanese. "A participação de Sophia é uma grande façanha para os organizadores do festival", comentou. Entre os outros filmes que participarão do festival estão Salvatore - Questa è la Vita, de Gian Paolo Cugno, Santo Antonio - Guerreiro de Deus, de Antonello Belluco, sobre a vida de Santo Antonio de Pádova, e Cover Boy - L´Ultima Rivoluzione, de Carmine Amoroso, que conta a história de amizade entre um romeno e um italiano.