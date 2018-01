Sophia Loren e seus filhos se despedem de Carlo Ponti O enterro do produtor Carlo Ponti foi realizado nesta sexta-feira em sua cidade natal, Magenta, na província de Milão, em uma cerimônia fechada para a família do cineasta, que era casado com a atriz italiana Sophia Loren e tinha dois filhos, Carlo e Eduardo. Por desejo da família, o funeral não contou com a participação de personalidades do mundo da cultura e dos espetáculos, com exceção da atriz italiana Sabrina Ferilli e do estilista italiano Giorgio Armani. Da cerimônia realizado na basílica de San Martino participaram cerca de 100 pessoas, entre elas as duas irmãs e os familiares mais próximos do produtor, além de María Scicolone, a irmã de Sophia. A atriz, que chegou acompanhada de seus filhos, apareceu visivelmente comovida, e, antes de entrar no carro para ir embora, repetiu várias vezes "Obrigada" a todas as pessoas que a aplaudiram na saída da igreja. Ponti, que morreu na quarta-feira, em Genebra, aos 94 anos, era conhecido por seu trabalho como produtor cinematográfico e pela descoberta e lançamento à fama daquela que depois se tornou sua mulher, Sophia. O produtor italiano tinha manifestado seu desejo de ser enterrado no túmulo que a família possui em Magenta. O prefeito da cidade, Lucca del Gobbo, que participou do funeral, expressou sua intenção de lembrar o produtor italiano dando seu nome a alguma iniciativa ou ato cultural da localidade.