Sophia Loren é a mulher mais bela e natural do mundo A lendária atriz italiana Sophia Loren, de 71 anos, foi escolhida a pessoa mais bonita e natural do mundo em uma pesquisa divulgada na Grã-Bretanha, realizada com 1.578 pessoas. Sophia, que às vésperas de completar 72 anos posou para o Calendário Pirelli, conseguiu mais votos que a atriz norte-americana Cameron Diaz e do que o protagonista do filme "Piratas do Caribe", Johnny Depp. Em segundo lugar ficou o ator norte-americano George Clooney, seguido pela cantora Charlotte Church. A atriz Catherine Zeta-Jones ficou com a quarta posição, atrás de Depp e das atrizes Kate Winslet e Gwyneth Paltrow. O ator Jack Black ficou com o oitavo lugar, seguido por Cameron Díaz e pela apresentadora britânica Gail Porter, que ficou em décimo. A informação de que Sophia Loren posaria para o calendário, divulgada pela revista italiana "Gente", logo foi confirmada pela atriz. Junto da confirmação, veio o diz-que-diz-que. Primeiro de que Sophia havia topado fazer um nu artístico, "vestindo" apenas um par de brincos de diamantes. Depois, seu agente, sem muita paciência para a boataria, desmentiu a história do nu e jurou de pé junto que sua cliente seria clicada com um magnífico vestido de noite, do amigo Giorgio Armani. No final, o que correu pelos quatro cantos foi uma foto de bastidor em que ela aparece na cama, de combinação preta e coberta por um lençol.