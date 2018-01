Sophia Loren de lingerie e lençol, no Calendário Pirelli Sophia Loren será a capa do famoso Calendário da Pirelli em 2007. Primeiro, a revista italiana Gente, informou que a diva do cinema italiano posaria nua, aos 71 anos, usando apenas brincos de brilhantes. Depois, seu agente Carlo Giusti disse que isso era um absurdo e que ela usaria um vestido preto. Hoje, a Pirelli divulga imagem da sessão de fotos da atriz, com uma lingerie preta e envolta por um lençol. A notícia do suposto nu da atriz criou muita expectativa no mundo do espetáculo italiano. Durante sua carreira, Sophia Loren só fez um nu (da cintura para cima) na filmagem de Duas Noites com Cleópatra, seu filme de estréia, na década de 50. Nascida em Roma, em 21 de setembro de 1934, como Sofia Scicolone, ela ganhou um concurso de beleza aos 14 anos e mais tarde foi descoberta pelo produtor Carlo Ponti, com quem se casou e em 1952 passou a assinar Sophia Loren. Atuou em muitos filmes como Ontem, Hoje e Amanhã (1963), A Condessa de Hong Kong (1967), Um Dia muito Especial (1977), entre outros. A nova edição é assinada pelos fotógrafos especializados em moda, Inez van Lamsweerde e Vinoodh Matadin, de Amsterdam. Famoso pela seleção de belas mulheres para figurar em seu tradicional calendário, o deste ano contará ainda com estrelas como a norte-americana Hilary Swank, a inglesa Naomi Watts, a espanhola Penelope Cruz, e a francesa Lou Doillon. Neste ano, o calendário mais famoso do mundo comemorou 40 anos de existência com a mostra 1964-2006 Pirelli Calendar, que começou em abril e ficou em cartaz na Berlinische Galerie, em Berlim, até 18 de junho. A mostra exibiu imagens sensuais de 120 belas mulheres, tiradas por fotógrafos consagrados, entre elas Naomi Campbell, Eva Herzigova, Cindy Crawford, Kate Moss, Jennifer Lopez e a top brasileira Gisele Bündchen.