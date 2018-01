Sony retira filme de Kevin Spacey de festival, mas mantém lançamento em dezembro

A Sony Pictures retirou um filme estrelado por Kevin Spacey de um festival de cinema de Los Angeles na segunda-feira, 6, em reação às alegações de má conduta sexual contra o ator, mas disse que manterá o lançamento do filme nos cinemas norte-americanos, planejado para dezembro.

All the Money in the World, que trata do sequestro do adolescente John Paul Getty 3º em 1973, tem Spacey no papel do avô, Jean Paul Getty, falecido milionário norte-americano do setor petrolífero. A produção deveria ter uma estreia com tapete vermelho no festival anual do Instituto Americano de Cinema (AFI, na sigla em inglês) em Los Angeles no dia 16 de novembro.

“Dadas as atuais alegações cercando um de seus atores, e por respeito aos impactados, seria inadequado comemorar em um evento de gala neste momento difícil. Consequentemente, o filme será retirado”, disse a TriStar Pictures, uma unidade da Sony, em um comunicado enviado por email.

Os representantes de Spacey não responderam a um pedido de comentário feito na segunda-feira a respeito da decisão do estúdio. A Reuters não conseguiu confirmar nenhuma das alegações de maneira independente.

O comunicado da Sony disse que 800 atores, roteiristas e membros da equipe se envolveram no filme, que estreará como planejado em 22 de dezembro.

No mês passado Spacey se desculpou ao ator Anthony Rapp, que o acusou de ter tentado seduzi-lo em 1986, quando tinha 14 anos de idade. Mais tarde os representantes de Spacey disseram que ele está procurando um tratamento, não especificado. A AFI informou em um comunicado que apoia a decisão da Sony.