Sony prepara campanha para promover <i>Homem Aranha 3</i> Os filmes Homem Aranha já estão entre os de maior bilheteria da história. Homem Aranha 3 estréia em maio e a Columbia Pictures, pertencente à Sony Corporation, não está medindo esforços para garantir que continuem nessa posição. Com custo de produção de um pouco mais de US$ 250 milhões, e outras dezenas de milhões gastas com marketing, o filme sobre o herói de quadrinhos que emprega seus poderes semelhantes aos de uma aranha para combater criminosos representa um risco financeiro enorme. Mas o risco é contrabalançado pela grande popularidade dos filmes. Homem Aranha, de 2002, e Homem Aranha 2, de 2004, arrecadaram em média mais de US$ 800 milhões nas bilheterias mundiais, e outros milhões em vendas de DVDs e outras. Os filmes elevaram os lucros da Sony e ajudaram a Marvel Entertainment Inc., proprietária dos direitos sobre o personagem de quadrinhos, e a fabricante de videogames Activision. "Homem Aranha é o herói da casa. Nossa empresa inteira o abraça", disse Jeff Blake, vice-presidente da Sony Pictures Entertainment, a divisão que dirige a Columbia. Há meses os fãs do super-herói vêm vendo anúncios em cinemas, promoções na web, outdoors e outros anúncios com o Homem Aranha (Tobey Maguire), seu arqui-inimigo (James Goblin) e sua namorada, Mary Jane Watson (Kirsten Dunst). Mas a teia do Homem Aranha vai se ampliar em 16 de abril, com a primeira de várias pré-estréias, em Tóquio. Em seguida, os criadores do filme vão percorrer Londres, em 23 de abril, e Roma, Berlim, Madri, Moscou, Estocolmo e Nova York, em 30 de abril, sendo que haverá uma "Semana Homem Aranha em Nova York." A estréia mundial do filme será em 4 de maio. Blake não comentou os custos ou as vendas previstas de ingressos, mas, com base nos dois primeiros filmes, os observadores do setor acham que Homem Aranha 3 pode equiparar-se aos dois filmes anteriores ou até mesmo superá-los.