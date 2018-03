Sony pode produzir filme baseado em vilão de 'Homem-Aranha' Por Steven Zeitchik LOS ANGELES (Hollywood Reporter) - Com o Coringa de Heath Ledger em "Cavaleiro das Trevas" atraindo atenções e milhões nas bilheterias, a Sony está avançando com o desenvolvimento de "Venom", que seria baseado em um vilão de "Homem-Aranha". O estúdio está desenvolvendo o projeto, inspirado no vilão gosmento que surgiu em "Homem-Aranha 3", de 2007, e espera que o personagem possa servir como antídoto ao envelhecimento da franquia "Homem-Aranha", do mesmo modo como a Fox recorreu a Wolverine para acrescentar longevidade à franquia "X-Men". Mas fazer deslanchar qualquer filme que parta de um personagem secundário de uma franquia, mais ainda quando se trata de um vilão, pode ser complicado. O estúdio tinha encomendado um esboço de roteiro de Jacob Estes, autor do roteiro de "Quase um Segredo", lançado alguns anos atrás pela Paramount Classics. Mas agora está pensando em seguir um rumo diferente daquele tomado pelo roteiro de Estes e está procurando roteiros para uma nova abordagem à história. Escolher o elenco também não será fácil. Topher Grace, do seriado "That 70s Show", foi Venom em "Homem-Aranha 3", mas a Sony ainda não está convencida de que o ator seja capaz de carregar um filme de grande orçamento nas costas. Em "Homem-Aranha 3", Venom é essencialmente um parasita que se liga a um hospedeiro através de uma substância gosmenta que confere poderes especiais ao hospedeiro. O fato de o vilão ser uma substância, mais que um personagem propriamente dito, pode dar margem de manobra ao estúdio para escolher um outro ator. "Venom" surgiu como parte do acordo de licenciamento fechado entre a Marvel e a Sony para os filmes "Homem-Aranha". O projeto faz parte de uma onda maior de entusiasmo por trabalhos sobre super-heróis, dezenas dos quais vêm sendo movimentados nos últimos meses, ao mesmo tempo em que filmes como "Homem de Ferro" e "Cavaleiro das Trevas" movimentam as bilheterias. A Sony está desenvolvendo o quarto filme "Homem-Aranha". A idéia é que chegue aos cinemas em 2011, mas isso já seria nove anos após a estréia do filme original, fato que aumenta o desejo do estúdio de ver surgir novos personagens da Marvel.