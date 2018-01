Sony espera sucesso de bilheteria com filme de Michael Jackson

Os milhares de fãs de Jackson estão ansiosos pela última chance de ver seu ídolo cantando e dançando na tela, e os criadores do filme prometem uma imagem dele mais parecida com a do popstar que reinava nas paradas nos anos 1980 e menos como o frágil alvo dos paparazzi em que parecia ter se convertido nos últimos anos.

Analistas dizem que a natureza singular de "This Is It" - em parte documentário e em parte filme de concerto estrelado por um nome mítico que já morreu - dificulta as previsões de seu sucesso nas bilheterias, porque existem poucos trabalhos com os quais traçar comparações.

Com base nos 60 milhões de dólares que a Columbia pagou pelo filme, somados aos custos de marketing e incluídos na conta os valores que o estúdio ganhará pela distribuição, fontes bem informadas prevêem que o filme só precisa arrecadar um pouco mais de 100 milhões de dólares em todo o mundo para resultar em lucros para o estúdio.

Alguns especialistas acham que "This Is It", que estreia na quarta-feira em mais de 3.400 cinemas nos EUA e Canadá, pode render 40 milhões de dólares nesses dois mercados nos primeiros cinco dias, mas essa é a estimativa mais conservadora.

Um executivo de estúdio rival que pediu anonimato disse que, nas duas semanas previstas para ficar em cartaz, o filme pode render 660 milhões de dólares em todo o mundo - 260 milhões na América do Norte e 400 milhões no restante do mundo.

LANÇAMENTO DE DVD

A Columbia já disse que, se a demanda por ingressos for grande, o filme poderá ser exibido por mais tempo que as duas semanas previstas. O estúdio planeja lançar "This Is It" em DVD já no início de 2010.

"This Is It" é composto principalmente de imagens em vídeo de Jackson ensaiando para uma série de concertos, nas semanas anteriores a sua morte inesperada em 25 de junho devido a uma overdose de medicamentos fortes.

Nas semanas seguintes, seus fãs o homenagearam em encontros de Londres a Tóquio e numa cerimônia memorial organizada por sua família em Los Angeles, com a presença de 18 mil pessoas. Fãs fizeram fila para comprar ingressos para o filme quando foram postos à venda em Bangcoc, Munique e outras cidades.

Mas ainda há incerteza quanto às bilheterias, porque as vendas de produtos ligados a Jackson tiveram resultados desiguais desde sua morte.

Sua música descreveu uma alta grande; a Nielsen SoundScan informou que mais de 5,5 milhões de exemplares físicos dos álbuns de Jackson foram vendidos, além do equivalente a mais de 900 mil unidades em vendas de álbuns online.

Mas o relançamento em 13 de outubro da autobiografia de Jackson lançada em 1988, "Moonwalk", suscitou pouco interesse dos consumidores.

Até agora o livro vendeu 12 mil cópias nas principais lojas.

Na sexta-feira a varejista online Amazon.com citou "Moonwalk" na 156a posição em sua lista de livros mais vendidos, muito atrás de títulos como o livro infantil de 1963 "Where the Wild Things Are", que ficou em 16o lugar no ranking depois do lançamento de sua versão cinematográfica este mês.