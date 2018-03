Sony e Marvel se unem para o próximo filme do Homem-Aranha

A Sony Pictures e os Estúdios Marvel chegaram a um acordo de parceria para o novo filme do Homem-Aranha, uma franquia de 4 bilhões de dólares, unindo o super-herói de teias ao universo dos quadrinhos da Marvel.

Kevin Feige, presidente da Marvel Studios, da Walt Disney, vai coproduzir o próximo filme com Amy Pascal, da Sony Pictures. A previsão de lançamento é julho de 2017, de acordo com as empresas.

No acordo, o Homem-Aranha também vai aparecer em um próximo filme da Marvel, e personagens da empresa de comics, como o Homem de Ferro, Thor e Capitão América, podem aparecer em filmes do Homem-Aranha.

A Sony Pictures Entertainment, uma divisão da Sony Corp, vai continuar a ter os direitos cinematográficos do Homem-Aranha, um super-herói da Marvel, disse o comunicado das empresas.

"O Homem-Aranha tem mais de 50 anos de história no universo Marvel, e com esse acordo, os fãs vão poder ver o aracnídeo em seu verdadeiro lugar junto com outros super-heróis", disseram as empresas no comunicado.