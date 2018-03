Sony e Blu-ray ampliam ofertas em DVDs de alta definição Por Thomas K. Arnold LOS ANGELES (Hollywood Reporter) - A Sony Pictures Home Entertainment marcou para o dia 8 de abril o lançamento de seu primeiro pacote de títulos em Blu-ray que podem ser conectados à Internet para conteúdos adicionais. A paródia musical "Walk Hard: The Dewey Cox Story" e o suspense de ficção-científica "O Sexto Dia", com Arnold Schwarzenegger, serão os primeiros títulos. O lançamento coincide com uma atualização no software do console PlayStation 3, que o transformará no primeiro videogame com player de Blu-ray a ter conexão com Internet, uma capacidade conhecida como "Profile 2.0.". No final, todos os players Blu-ray terão Profile 2.0. Quando o formato foi lançado em junho de 2006, os players Blu-ray eram do tipo Profile 1.0, ou seja, não ofereciam imagem picture-in-picture nem conexão com Internet, algo que seu rival HD DVD oferecia desde seu surgimento. Agora, o grande empurrão é para os players com Profile 2.0, que devem chegar ao mercado em poucos meses. Os dois filmes da Sony, da linha BD-Live, trazem cada um vídeos exclusivos para download, material inédito e um índice das perguntas mais feitas sobre a funcionalidade BD-Live. Os títulos BD-Live também possuem potencial para permitir um leque maior de atributos pela Internet, incluindo downloads de toques de celular e papéis de parede, interações entre usuários, eventos e jogos virtuais ao vivo.