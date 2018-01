Sony adia produção de 'Homem-Aranha 4' por causa do roteiro

A Sony adiou temporariamente a produção do filme Homem-Aranha 4, por problemas com o roteiro da

sequência, dirigida por Sam Raimi e protagonizada por Tobey Maguire, informou nesta quarta, 6, a revista Variety.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O novo capítulo da saga do super herói ainda tem data fixada para estreia em 6 de maio de 2011, embora, segundo fontes consultadas pela revista, seja altamente improvável que o estúdio cumpra com o prazo.

Estava previsto que o filme começasse a ser realizado em fevereiro deste ano.

Problemas com o roteiro são os principais causadores do atraso na produção da quarta parte da rentável franquia, que conquistou mais de US$ 2,5 bilhões em suas três películas anteriores, média superior a US$ 800 milhões por filme.

Os rumores sobre complicações em Homem-Aranha 4 tinham começado a circular na internet em dezembro.

A Sony voltaria assim a atrasar uma de suas superproduções por problemas de roteiro, como ocorreu com Anjos e Demônios, segunda parte de O Código da Vinci (2006), que teve que ser postergado pela greve de roteiristas.

Anjos e Demônios chegou às salas em maio de 2009, sendo que a expectativa era pela estreia no Natal de 2008.