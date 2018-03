Sônia Braga estará em novo filme do diretor Kleber Mendonça Filho

Sônia Braga vai protagonizar Aquarius, próximo filme do cineasta pernambucano Kleber Mendonça Filho, diretor de O Som ao Redor. A atriz dará vida a Clara, uma escritora viúva, de meia-idade, crítica de música aposentada e mãe de três filhos, com o poder de "viajar no tempo". Atualmente em fase de pré-produção, o longa de ficção começará a ser filmado no Recife no próximo dia 4 de agosto.

"Estou muito feliz de poder trabalhar com Sonia Braga em Aquarius. Sonia é não apenas uma grande atriz, mas um ícone da cultura brasileira através do teatro, da TV e do cinema, seu carisma é também reconhecido internacionalmente. Poder tê-la interpretando Clara, mulher rochedo que está em praticamente todas as cenas, é uma honra, pura e simplesmente, e a sintonia de Sonia com Clara é linda. Sonia é uma estrela, no sentido clássico da imagem de cinema", diz Kleber Mendonça Filho.

As filmagens de Aquarius terão duração de sete semanas, com locações em bairros diferentes do Recife. A produtora Emilie Lesclaux reuniu boa parte da equipe técnica e de produção que foi tão importante em O Som ao Redor, como os fotógrafos Pedro Sotero e Fabrício Tadeu, os diretores de arte Juliano Dornelles e Thales Junqueira, Daniel Bandeira como consultor artístico, Nicolas Hallet na gravação de som, Amanda Gabriel e Leonardo Lacca como preparadores de um elenco de mais de 50 atores.