Sônia Braga desbanca as favoritas americanas e ganha prêmio dos críticos de San Diego

Sônia Braga ganhou mais um prêmio de melhor atriz, agora da Associação de Críticos de Cinema de San Diego, na segunda,12, por seu trabalho no filme Aquarius. Ela tinha um páreo duríssimo pela frente, pois disputava com o favoritismo das americanas: Emma Stone, que ficou em segundo lugar, por seu trabalho em La La Land – Cantando as Estações; Nathalie Portman pelo papel de primeira-dama em Jackie; Annette Bening por 20thCentury Women; e Ruth Negga, que nasceu na Etiópia, por Loving.

A atriz brasileira tinha vencido recentemente o Prêmio Fênix na Cidade do México, assim como Aquarius, de Kleber Mendonça Filho, eleito melhor filme. Em Aquarius, Sônia Braga faz o papel de Clara, uma crítica musical aposentada que mora sozinha num edifício que é alvo de especulação imobiliária. Desde que o filme estreou, a atriz vem recebendo prêmios e elogios de grande parte da crítica.