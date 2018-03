Soldado americano processa produção de 'Guerra ao Terror'

Um soldado americano decidiu processar a produção de "Guerra ao Terror", um dos favoritos ao Oscar, por acreditar que o filme se baseou em suas atividades no Iraque sem dar crédito.

"Guerra ao Terror", que conta o trabalho do soldado William James como desativador de bombas no Iraque, foi indicado ao Oscar em nove categorias, entre elas a de melhor filme.

O roteiro do filme, dirigido por Kathryn Bigelow, utilizou o relato do jornalista Mark Boal, que percorreu algumas regiões do Iraque com uma unidade do Exército americano. O testemunho foi publicado pela revista "Playboy" nos Estados Unidos.

Geoffrey Fieger, advogado do sargento Jeffrey Saarver, disse hoje ao canal "CNN" que, na verdade, o filme narra a história de seu cliente.

"Literalmente transferiram sua vida ao filme e depois afirmaram que era ficção. A única ficção foi assegurar que se tratou de uma obra de ficção", afirmou Fieger.

O advogado revelou que o objetivo do processo é que o nome de Jeffrey Saarver apareça no crédito e que seu cliente obtenha também uma compensação financeira.

"Queremos que o filme tenha sucesso, porque isso ajuda nos interesses do meu cliente", explicou.

A empresa produtora, Summit Entertainment, reiterou hoje que o filme é "um relato de ficção sobre o que os valentes homens e mulheres fazem no campo de batalha".

É o segundo problema que "Guerra ao Terror" enfrenta em menos de dois dias. Ontem, a Academia de Hollywood anunciou que proibirá o acesso à festa do Oscar do produtor Nicolas Chartier, que violou as regras da premiação ao pedir votos para o filme.