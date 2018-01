Sofia Loren participa de homenagem a Ettore Scola em Roma

ROMA - Sofia Loren se juntava, nesta quinta-feira, à multidão que pretendia se despedir, na Casa do Cinema, em Roma, do lendário diretor Ettore Scola, falecido na terça-feira aos 84 anos.

Visivelmente comovida, a célebre atriz de Nápoles, de 81 anos, protagonista de filmes memoráveis dirigidos por Scola, entre eles "Um Dia Muito Especial", abraçou a filha e a viúva do cineasta, Gigliola e Paola. "Estou muito emocionada, não consigo falar", confessou Loren à imprensa, com a voz embargada.

Outros dois renomados cineastas da geração dourada do cinema italiano, os diretores Citto Maselli e Paolo Taviani, acompanharam a família sentados ao lado do túmulo do cineasta, colocado em frente à tela da sala de projeções na Casa do Cinema.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Uma enorme coroa de flores brancas e antúrios verdes, enviada pelo presidente italiano Sergio Mattarella, decorava a sala, enquanto eram projetadas fotos do cineasta e de seus filmes no compasso de suas trilhas sonoras.

Participam da homenagem pública, que será realizada até a sexta-feira, técnicos, escritores, atores, políticos, intelectuais e fãs do cineasta.

O diretor Paolo Sorrentino, ganhador do Oscar, despediu-se de seu "professor" com um tímido toque no caixão, que estava coberto com rosas e desenhos caricatos que recordavam a ironia e o senso de humor de um dos grandes mestres da comédia italiana.

Na sexta-feira, com uma oração laica, amigos e colegas recordarão, com breves intervenções, o grande cineasta, que em seguida será cremado por vontade de sua família.