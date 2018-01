Sofia Coppola espera uma menina Sofia Coppola, com sete meses de gravidez, espera uma menina, confirmou nesta quinta-feira seu porta-voz Robert Garlock. O pai é seu namorado Thomas Mars, cantor do grupo de rock francês Phoenix. A cineasta de 35 anos esteve casada durante quatro anos com o diretor Spike Jonze, de quem se divorciou em 2003. Sofia, filha do diretor ganhador do Oscar Francis Ford Coppola, o prêmio da Academia de melhor roteiro em 2003 pelo filme que também dirigiu Encontros e Desencontros, Seu filme mais recente foi Maria Antonieta, com Kirsten Dunst que estréia nesta sexta, nos Estados Unidos. Phoenix lançou em maio seu terceiro CD gravado em estúdio.