Sofia Coppola e Gael García integram o júri de Cannes

A cineasta neozelandesa Jane Campion comandará um júri de cinco mulheres e quatro homens no Festival de Cinema de Cannes neste ano, a primeira vez desde 2009 que o grupo tem maioria feminina. O anúncio, feito nesta segunda-feira, 28, parece ser uma resposta às críticas de que o mais prestigioso festival do cinema mundial dá pouco espaço às mulheres.

Campion foi a única mulher da história a conquistar a Palma de Ouro em Cannes, por seu filme O Piano, de 1993. As outras mulheres no júri serão a cineasta Sofia Coppola, dos EUA, e as atrizes Carole Bouquet (França), Leila Hatami (Irã) e Jeon Do-yeon. Estarão no grupo também o ator norte-americano Willem Dafoe, o ator e diretor mexicano Gael García Bernal, o cineasta chinês Jia Zhanke e o diretor dinamarquês Nicolas Winding Refn.

Dos 18 filmes na competição oficial deste ano, apenas dois foram dirigidos por mulheres: Still the Water, da japonesa Naomi Kawase, e Le Meraviglie, da italiana Alice Rohrwacher. O festival 2014 ocorre de 14 a 25 de maio.