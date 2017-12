Sobrinho de Ralph Fiennes será vilão criança em 'Harry Potter'

O jovem Hero Fiennes Tiffin, sobrinho do ator britânico Ralph Fiennes, foi escolhido para interpretar Lord Voldemort na infância no novo filme da saga do bruxo Harry Potter, afirmou neste sábado, 17, o jornal The Times. Veja também: Especial Harry Potter Hero, de nove anos, viverá o vilão Voldemort aos 11 anos, na versão cinematográfica do sexto livro da série - Harry Potter e o Enigma do Príncipe -, que terá novamente Daniel Radcliffe no papel principal. Segundo o Times, Frank Dillane, filho do ator britânico Stephen Dillane, interpretará Voldemort adolescente. Em Harry Potter e o Enigma do Príncipe, a autora J. K. Rowling transformou Lord Voldemort em uma ameaça cada vez maior para os bruxos. A rodagem do novo filme já começou nos estúdios Leavesden, em Watford, nos arredores de Londres, e tem estréia prevista para o próximo ano. Calcula-se que a criadora do bruxinho mais famoso do mundo acumulou 650 milhões de libras (cerca de 929 milhões de euros) pela venda de livros e pelos filmes de Harry Potter.